Justyna Żyła wbija szpilę byłemu mężowi. Opublikowała mema z cichym przekazem: ''dopóki śmierć was nie rozdzieli''

Justyna Żyła wciąż dba, by ogień emocji między nią a jej byłym mężem nie zgasł. Para od dwóch lat prowadzi batalię w przestrzeni publicznej, ale to Justyna jest prawdziwą weteranką. Co jakiś czas na jej profilu pojawiają się krytyczne aluzje wobec byłego męża, bądź oskarżenia kierowane wprost. Góralka tym razem opublikowała mema,, w którym kryje się cicha sugestia.

Justyna Żyła na swoim InstaStory opublikowała mema obrazującego rozstanie. Na jednym zdjęciu widnieje para małżeńska i podpis ''dopóki śmierć was nie rozdzieli'', a na drugim, selfie eterycznej brunetki, przypominające nową partnerkę Piotra Żyły, które ma obrazować wspomnianą ''śmierć''. Śmieszne? Być może, ale także trochę gorzkie. Wygląda na to, że Justyna Żyła wciąż przeżywa rozstanie z byłym mężem, choć podobno znalazła już nowego partnera.

Góralka jest bowiem bardzo rodzinna. Wielokrotnie na swoim Instagramie podkreślała, jak bardzo ważna jest dla niej rodzina, dzieci i bliskość. Rozstanie z Piotrem było uderzeniem w jej wartości. W końcu jednak wydała oświadczenie, według którego miała już publicznie nie poruszać tematu rozpadu swojego związku ze skoczkiem:

Idealna rodzina - czy taka istnieje? Co znaczy to słowo? Miłość czy idealność? Szczerość czy potulność? Zacznijmy od początku. Albo od połowy, od rozwodu - nie będę wracać do czasów małżeństwa. Czy jest do czego w ogóle wracać? Co teraz we mnie siedzi? Pustka? Sentyment? Złość? Wiem jedno, każdy mój krok i Piotrka szkodzi dzieciom. A to one są najważniejsze, przynajmniej dla mnie, dlatego postanowiłam, że będzie to moje ostatnie słowo w temacie naszych niezdrowych relacji - napisała w oświadczeniu, które wydała w tamtym roku.