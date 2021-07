Marcelina Ziętek całuje Piotra Żyłę! Czułe zdjęcia z wakacji nad morzem

Sensacyjne wiadomości przekazał dziś Pudelek.pl! Serwis doniósł, że 33-letni Piotr Żyła spotyka się z 22-letnią aktorką! Według informacji portalu, są parą już od kilku miesięcy, jednak oboje nie chcieli o tym informować ani fanów, ani mediów. Potwierdzeniem spekulacji Pudelka mają być ich nieprzypadkowe zdjęcia na Instagramie... Poznajcie szczegóły! Piotr Żyła ma nową partnerkę?! Dziś Pudelek.pl poinformował, że skoczek narciarski od kilku miesięcy związany jest z Marceliną Ziętek, aktorką znaną z serialu "19+" w TVN. Informatorka portalu mówi: Marcelina mieszka w Cieszynie i auto Piotrka często stoi zaparkowane przed jej blokiem. Spotykają się już od dawna, na pewno od zeszłego roku. Kilka dni temu wybrali się razem na lody do popularnej wiślańskiej restauracji. Jeden z fanów poprosił Piotrka o autograf, ale on odmówił i szybko opuścili lokal - czytamy. Co potwierdza wieści serwisu? M.in. zdjęcia na ich Instagramach - w tym samym czasie pokazali fotki z wakacji nad jeziorem - oboje zapozowali na skuterach wodnych, a Marcelina przy okazji swojego postu dodała hashtag #couplegoals (w wolnym tłumaczeniu "wymarzony związek"). Ponadto Ziętek jakiś czas temu pokazała również zdjęcie z tajemniczym partnerem, a właściwie z częścią jego klatki piersiowej. Pieprzyki na niej zgadzały się z tymi, które ma Piotr. Czy te małe "poszlaki" sprawią, że Ziętek i Żyła ujawnią się? Marcelina Ziętek na skuterze. Z Piotrem dzieli ją 11 lat. Kim jest Marcelina Ziętek, partnerka Piotra Żyły? To 22-letnia aktorka i modelka znana z roli Kai Jarosik w serialu „19+” w TVN. Do tego w 2014 roku została Miss Południa Polski Nastolatek oraz Miss Foto w konkursie Miss Zimy woj. Śląskiego w Zawierciu. Ma 164 cm wzrostu. Na Instagramie...