Marcelina Ziętek i Piotr Żyła chwalą się gorącymi zdjęciami z wakacji! "Polizane zaklepane"

To wiadomość numer jeden w dzisiejszych mediach! Piotr Żyła, jak informuje Pudelek.pl, ma nową partnerkę. Według informacji portalu skoczek narciarski od kilku miesięcy związany jest z Marceliną Ziętek - 22-letnią aktorką serialu "19+" w TVN! Co ciekawe, para spędziła razem Walentynki, a aktorka opublikowała w sieci film z Piotrem - nikt jednak nie domyślił się, że to on! Kim jest Marcelina Ziętek? Ponoć Marcelina i Piotr chcieli ukrywać swój związek. Udawało im się to przez kilka miesięcy - do dziś, kiedy portal podał sensacyjną informację o ich relacji. Potwierdzeniem spekulacji są niektóre zdjęcia na profilach sportowca i aktorki - m.in. z wspólnych wakacji. Do tej pory jednak nie pokazali wspólnych fot, a jeśli już, to były one bardzo tajemnicze - tak jak nagranie z basenu z Walentynek! Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Ziętek całuje na nim Piotra! Wyświetl ten post na Instagramie. Walentynki🥰🥰👩‍❤️‍👨💕💕#happyvalentinesday #couple #love #365days Cudownych Walentynek dla Was 💘🥰💞 Post udostępniony przez MARCELINA ZIĘTEK (@marceepan) Lut 14, 2020 o 4:02 PST Kim jest Marcelina Ziętek? To 22-letnia aktorka i modelka oraz wielokrotna Miss - Miss Południa Polski Nastolatek oraz Miss Foto w konkursie Miss Zimy woj. Śląskiego w Zawierciu. Zasłynęła rolą Kai w serialu "19+" na TVN. Na Instagramie śledzi ją ponad 35 tys. fanów, a najczęściej pokazuje tam zdjęcia m.in. z wakacji oraz stylizacji - widać, że kocha podróże, sport i modę! Marcelina jest młodsza od Piotra o 11 lat. Według relacji Pudelka...