Jak donosiliśmy niedawno Piotr Polk postanowił rzucić aktorstwo i zająć się polityką. Jego decyzja była bardzo zaskakująca, a informację o kandydowaniu z ramienia nowej partii KOCHAJ ujawnił dosłownie kilka minut temu. Pokazał też swój plakat wyborczy.

Piotr Polk na premiera?

Ale to nie wszystko - Piotr Polk ma apetyt na bycie premierem. W swoim programie wyborczym zobowiązuje się m.in. do przywrócenia uzysku dla osób wykonujących dzieła autorskie, legalizacji marihuany do potrzeb medycznych, wprowadzenia ulg dla frankowiczów i... obiecuje, że zostanie wegetarianinem.

Będziecie głosować na Piotra Polka i jego Kochaj?

Z OSTATNIEJ CHWILI: Jak się dowiedzieliśmy kandydowanie aktora ma związek z filmem „Kochaj”, w którym zobaczymy wiele gwiazd - m.in. Małgorzatę Kożuchowską, Romę Gąsiorowską, Olgę Bołądź i Magdalenę Lamparską. Scenariusz i reżyseria: Marta Plucińska, produkcja: Federico Film.

Piotr Polk na plakacie wyborczym

