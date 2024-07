Piotr Kraśko kilka miesięcy temu zaczął pracę w TVN-ie, gdzie prowadzi Dzień dobry TVN i swój program w TVN24 "Fakty z zagranicy". Jego żona, Karolina Ferenstein-Kraśko i trójka ich dzieci wakacje spędzają w Gałkowie, ale niedługo prezenter zabiera rodzinę na dłuższy urlop, który rozpocznie... wypad z synem na mecz. Gdzie? Posłuchajcie, co Piotr Kraśko powiedział w rozmowie z Party.pl.

Rodzina jest cały czas na Mazurach i czasem do nich dojeżdżam, czasami tylko na noc i rano wracam znowu do pracy, ale warto zjeść chociaż śniadanie razem. Jutro wyjeżdżam na mecz z synem, bardzo mi się to podobało, że 9-latek zamiast zabawki chciał w prezencie zobaczyć mecz Barcelony. I zobaczyłem w kalendarzu, że jest w Sztokholmie mecz z Lester i jedziemy z synem na męski wypad - powiedział prowadzący DDTVN.