Piotr Kraśko z synami poszedł odwiedzić żonę po porodzie

Karolina Ferenstein-Kraśko urodziła córeczkę! O tym fakcie poinformował Piotr Kraśko na swoim Twitterze. Znany dziennikarz został ojcem po raz trzeci! Według doniesień "Super Expressu", dziewczynka ma nosić piękne imię Laura. Szczęśliwy ojciec wybrał się do szpitala w odwiedziny do żony i córeczki. Piotr Kraśko najpierw wybrał się zakupy, by przygotować drobne podarunki dla swoich ukochanych kobiet. Następnie wraz z synami - Konstantym i Aleksandrem - udali się do szpitala, by odwiedzić Karolinę oraz Laurę. Oczywiście nie zapomnieli o prezentach!

