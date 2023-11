Reklama

Już dziś, w piątek 26 października, widzowie Polsatu będą mogli zobaczyć pierwszy odcinek 2. edycji programu "The Story of My Life. Historia naszego życia". W premierowej odsłonie show wystąpi Piotr Gruszka z żoną Olą. W programie prowadzonym przez Katarzynę Montgomery para opowie o swoim związku, który trwa już 20 lat. Jak się poznali i jak wyglądały ich zaręczyny? Okazuje się, że Piotr poprosił Olę o rękę w Wenecji... Jeżeli myślicie, że było romantycznie, jak w hollywoodzkich filmach to jesteście w błędzie!

Posłuchajcie, jak wyglądały zaręczyny Piotra Gruszki i jego żony Oli. Zobaczcie fragment odcinka "The Story of My Life. Historia naszego życia" z udziałem pary!

Przypominamy, że 1. odcinek show będziecie mogli zobaczyć 26 października o godzinie 21:35 w Polsacie!

Zobacz także: Wraca "The Story Of My Life" i... łezka się w oku zakręci! Jak będą wyglądali za kilkadziesiąt lat Gąsiewska i Zdrójkowski?

Reklama

Piotr Gruszka z żoną Olą w programie "The Story of My Life".