Celine Dion po czterech latach wydała nowy materiał. W czwartek, 13 kwietnia, na platformie YouTube pojawiła się jej nowa piosenka "Love Again", promująca komedię romantyczną o tym samym tytule. Kilka miesięcy temu gwiazda poinformowała o swojej chorobie, a teraz zaskoczyła fanów publikując w sieci swój najnowszy utwór. Celine Dion jest również jedną z gwiazd, które zobaczymy w filmie "Love Again".

Celine Dion nagrała premierowe utwory i wystąpiła w filmie

kilka miesięcy temu Celine Dion zasmuciła fanów wyznaniem, że jest nieuleczalnie chora. U piosenkarki zdiagnozowano bowiem zespół Moerscha-Woltmanna, schorzenie neurologiczne, zwane też "zespołem sztywnego człowieka". Siostra gwiazdy zapewniła, że 55-latka nie poddaje się i będąc pod opieką najlepszych lekarzy robi wszystko, by móc jeszcze powrócić na scenę. Wygląda na to, że ten scenariusz może się zrealizować, bo diva zaczyna reaktywować karierę.

Jest już dostępny tytułowy utwór z filmu "Love Again". Zapiszcie w kalendarzach - 5 maja film trafi do kin, a 12 maja dostępny będzie pełny album, zawierający pięć nowych piosenek Celine - czytamy na instagramowym profilu artystki

Celine Dion ostatnie single wydała cztery lata temu, od tamtej pory miłośnicy jej twórczości z niecierpliwością czekali na nowy materiał. Cierpliwość popłaciła. Gwiazda poczuła się na siłach, by ponownie wejść do studia nagraniowego i stworzyć kilka premierowych utworów, w tym balladę "Love Again", promującą film pod tym samym tytułem (w Polsce będzie wyświetlany jako "Miłość na nowo"). Wokalistka nie tylko zaśpiewała piosenki do filmu, ale też w nim wystąpiła.

Artystka zagrała w filmie samą siebie - światową megagwiazdę, z którą skontaktuje się główny bohater filmu. Ekranowa Celine pomoże chłopakowi zdobyć serce pięknej nieznajomej - Miry. Przypomnijmy, że Celine Dion ma już za sobą pewne doświadczenia aktorskie - w przeszłości pojawiła się w kilku popularnych produkcjach, m.in. w "Pomocy domowej" oraz w "Dotyku anioła".

Sony Pictures / Avalon/Photoshot/East News

Wygląda na to, że Celine Dion, jak zapowiadali jej bliscy, nie poddała się chorobie i po wymuszonej przerwie, ku uciesze fanów po obu stronach oceanu, wróciła do pracy. A jak wam się spodobał jej nowy utwór? Sądzicie, że ma potencjał, by stać się przebojemy na miarę "My heart will go on"? I czy wybierzecie się do kina, by przekonać się, jak gwiazda piosenki poradziła sobie z rolą "swatki"?

ABACA/Abaca/East News, Instagram @celinedion