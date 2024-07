Rihanna to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek. Gwiazda przez niemal 10 lat swojej kariery zbudowała mocną pozycję w świecie muzyki, którą zawdzięcza nie tylko niezapomnianym przebojom, ale i wizerunkowi wzbudzającemu wiele kontrowersji. Przypomnijmy: Wyciekło zdjęcie Rihanny uprawiającej seks na jachcie (18+)

Barbadoska chętnie współpracuje z innymi wokalistkami czy raperami i często możemy usłyszeć ją we wszelkiej maści duetach. W sieci zadebiutował właśnie najnowszy - do współpracy zaprosiła ją tym razem Shakira, a efektem jest utwór "Can't Remember To Forget You". Singiel różni się trochę od tego, co możemy usłyszeć w radiu, ale dwa tak duże nazwiska gwarantują raczej wysokie pozycje na listach przebojach.

Posłuchajcie najnowszej piosenki Shakiry i Rihanny. Będzie hitem?

