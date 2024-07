1 z 17

We wtorek 28 listopada doszło do katastrofy lotniczej, w której zginęła większość drużyny piłkarskiej brazylijskiego klubu Chapecoense. Do tragedii doszło w trakcie lądowania koło Boliwii. Jak podano, na pokładzie było 22 piłkarzy: Danilo, Follmann, Gimenez, Dener, Alan Ruschel, Caramelo, Marcelo, Filipe Machado, Thiego, Neto, Josimar, Gil, Sérgio Manoel, Matheus Biteco, Cleber Santana, Arthur Maia, Kempes, Ananias, Lucas Gomes, Tiaguinho, Bruno Rangel, Canela. Kto przeżył katastrofę samolotu? Trzech zawodników.

Kto przeżył katastrofę samolotu?

Alan Ruschela (27 lat), Jackson Follmann (24 lat) i bramkarza Danilo (31 lat). Ale po przewiezieniu do szpitala bramkarz Marcos Danilo zmarł. Potem poinformowano, że do szpitala trafił czwarty zawodnik Zampier Neto (31 lat).

Jak się czują ocaleni? Alan Ruschel po przybyciu do szpitala pytał o rodzinę, a także o swoją obrączkę, którą miał na palcu podczas katastrofy.

Alan Ruschel ma pęknięty krąg i złamaną prawą rękę. Przeszedł operację i później zostanie zbadany dokładniej. Rafael ma obrażenia klatki piersiowej i złamaną lewą nogę. Jest kilku innych ocalałych, ale ich przewieziono do innych placówek"- powiedział telewizji SportTV przedstawiciel jednego ze szpitali, czytamy na Wyborcza.pl

Bóg jest wspaniały! Dzięki Bogu, Alan jest już w szpitalu, w stabilnym stanie. Modlimy się za wszystkich tych, których nie udało się uratować, i ich rodziny - napisała na Twitterze Amanda Ruschel, żona piłkarza.

Zampier Neto trafił do szpitala przytomny, ale z licznymi obrażeniami twarzy.

W katastrofie ocalał jeszcze dziennikarz Rafael Correa Gobbato i inna stewardessa Ximena Suarez. Podobno uratowano członka załogi Edwina Tumiri, ale to nie jest potwierdzona informacja. Śmierć w katastrofie poniosło 76 z 81 osób znajdujących się na pokładzie.

