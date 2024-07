Znawcy kina wróżą, że młodziutka Julia Pietrucha już niebawem może być jedną z większych twarzy rodzimego kina. Aktorce wróży się ogromną karierę. Już teraz może się pochwalić całkiem sporymi sukcesami.

Niebawem Julię zobaczymy na antenie TVP1 w serialu "Galeria". Jak donosi "Na żywo" zobaczymy ją też w reklamach firmy kosmetycznej Olay. Pietrucha będzie polecała serię przeznaczoną dla młodych kobiet. Dotąd twarzą marki była Joanna Brodzik. Straciła w ten sposób niemałe pieniądze, bo tygodnik donosi, że wartość kontraktu opiewa na wysoką, okrągłą sumę.

Czy oznacza to powolną zmianę pokoleniową na naszym rynku? Wiele na to wskazuje. Coraz więcej starszych aktorek skarży się, że nie ma dla nich ról. Tracą też nimi zainteresowanie koncerny kosmetyczne, stawiające na młode, nieograne jeszcze twarze. Wydaje się, że to właśnie przed osobami takimi, jak Julia Pietrucha, rysuje się świetlana przyszłość.

Skądinąd wiadomo, że ambicje Pietruchy są znacznie większe. Chciałaby zaistnieć w Hollywood. Dotąd polskie aktorki nie robiły tam raczej większych karier. Może jej uda się odmienić tę tendencję?

