Na wczorajszej gali Orły 2015 triumfował film "Bogowie", którego producentem był Piotr Woźniak-Starak, partner Agnieszki Szulim. Na gali para praktycznie nie rozstawała się ze sobą, udowadniając, że łączy ich prawdziwa miłość. Przypomnijmy: Szulim i Starak na gali nie szczędzili sobie czułości. Zdjęcia zza kulis oddają jeszcze więcej

Para zgodziła się również na pierwszy wspólny wywiad! Na początku Agnieszka w rozmowie z jastrzabpost.pl opowiedziała, że jest dumna z partnera, który został obsypany statuetkami. Po chwili dołączył do niej milioner i zdradził, że na premierze filmu "Bogowie" Szulim zasnęła, co nie było dobrym znakiem. Na szczęście zawsze może liczyć na jej wsparcie:

Szulim: Ja nie liczyłam, prawdę mówiąc, ale wiem, że tych nagród było naprawdę dużo, strasznie trzymaliśmy kciuki, więc tak, mam powody do dumy. Obejrzałam dwa razy - raz z mamą w kinie, raz nie w kinie.

Starak: Pierwszy raz, jak go widziała, to zasnęła, więc to nie był dobry znak. Ona dba o to, żebym czegoś głupiego nie zrobił