Wersow i Friz po raz pierwszy pojawili się wspólnie na ściance podczas medialnego wyjścia. Para najpopularniejszych w Polsce influencerów bawiła się na uroczystej premierze "Akademii Pana Kleksa". Zobaczcie ich wspólne zdjęcia.

Wersow i Friz na premierze "Akademii Pana Kleksa"

Jeszcze kilka lat temu nikt nie wierzył w to, że to właśnie influencerzy będą najbardziej wpływowymi ludźmi w sieci. O uwagę Wersow i Friza walczy teraz każdy. O ile Weronika Sowa od czasu do czasu pojawia się na medialnych wyjściach, Karola Wiśniewskiego na próżno było szukać na ściankach. Influencer skupia się na rozwijaniu swoich kanałów społecznościowych, tworzeniu możliwości dla nowych influencerów a także własnych produkcjach, których nie powstydziłyby się telewizje. Jednak od pół roku ich najważniejszym zajęciem jest bycie rodzicami małej Mai. Dziś jednak mieli wychodne. Wersow i Friz pojawili się na premierze odnowionej wersji "Akademii Pana Kleksa" w reżyserii Macieja Kawulskiego.

AKPA Mieszko Piętka AKPA Mieszko Piętka

Weronika Sowa postawiła na beżowy, cekinowy komplet. Eleganckie szerokie spodnie, skomponowała z gorsetową górą, która podkreśliła jej biust. Ekstrawaganckie rękawy dodały całości oryginalności. Influencerka postawiła na złote i srebrne dodatki do całości. Z kolei Friz zdecydował się na delikatną elegancję, zestawiając koszulę z garniturowymi spodniami w klasycznej czerni.

fot. Wojtalewicz Jarosław/AKPA fot. Wojtalewicz Jarosław/AKPA

Myślicie, że od tej pory Wersow i Friz będą częściej pojawiać się na medialnych wyjściach? Do tej pory jedynie Weronika Sowa od czasu do czasu pojawiała się na wydarzeniach.

fot Adam Jankowski/ East News fot Adam Jankowski/ East News