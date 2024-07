Brad Pitt mocno przeżył rozstanie z aktorką. W wywiadzie wyznał, że nie chciał z nią walczyć ze względu na dzieci:

Prawnik powiedział mi kiedyś, że w sądzie nie wygrywa nikt – ten, kogo poturbowano najmniej, może uznawać się za szczęściarza. Nie zwycięzcę. To strasznie mnie uderzyło. Spędzasz rok budując sprawę, próbując dowieść, że to ty masz rację, a nie oni, a każda kolejna rozprawa to tylko inwestycja w dalszą nienawiść. Odpuściłem. I na szczęście Angelina zrobiła to samo. Staraliśmy się myśleć o dzieciach.