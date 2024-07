"Pierwsza miłość" hitem oglądalności Polsatu! Jak podają wirtualnemedia.pl serial zgromadził przed ekranami telewizorów najwięcej widzów - 1,98 miliona. Co prawda jest to o 80 tysięcy mniej niż w ubiegłym roku, ale "Pierwsza miłość" wciąż pozostaje liderem. Obyczajowa produkcja uzyskała też wysokie wpływy z reklam - 209, 63 mln złotych. Poza tym 18 listopada wyemitowano odcinek, który zgromadził największą publiczność. Oglądało go 2,47 mln widzów. „Pierwsza miłość” nadawana jest na antenie Polsatu od 2004 roku. Nowe odcinki serialu będzie można oglądać od września.

Widzowie uwielbiają śledzić perypetie bohaterów "Pierwszej miłości" i uwielbiają aktorów, którzy wcielają się w główne role, czyli Anetę Zając, Patryka Pniewskiego i Katarzyna Ankudowicz.

