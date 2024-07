Książka Michała Piróga jeszcze przed ukazaniem się na rynku była dobrze zapowiadającym się dziełem, które miało obnażyć kulisy show-biznesu. I nie da się ukryć, że tak się stało, a tancerz zasugerował kilku znanych gwiazdorów, którzy są gejami, ale nie chcą się do tego przyznać. Zobacz: Grzeczny Piróg promuje swoją skandaliczną książkę. Będzie hitem?

Wśród nich znaleźli się między innymi Kuba Wojewódzki i Andrzej Piaseczny. Teraz obaj panowie spotkali się w programie Kuby i oczywiście nie mogło zabraknąć tego tematu. W zapowiedzi odcinka showman zapytał muzyka, co sądzi na ten temat i sam dość niepochlebnie wypowiedział się o Pirógu. Piasek z kolei odpowiedział bardzo wymijająco i nie oceniając nikogo:

Wojewódzki: Słyszałeś, co Piróg robi np. z Twoim i moim nazwiskiem? Masz jakieś zdanie na ten temat? Ja uważam, że to jest tancerz, który jest homofobem, będąc jednocześnie gejem. Nienawidzi gejów, którzy się ukrywają i sugeruje połowie Warszwy, że to są geje, którzy się ukrywają.

Piasek: Ja ci coś powiem i wydaje mi się, że to nie jest bezsensu. Otóż, nie wszystko co wygląda na ucieczkę jest ucieczką. Odpowiedziałem ci już na któreś z pytań, że najpiękniej jest, kiedy ludzie pozwalają sobie być i to jest cała odpowiedź na to. Ja nie mam zdania dlatego, że staram się kochać ludzi i nawet, jeśli oni sami nie dają czasem do tego powodów to jest gdzieś przyczyna tego, że zachowują się tak, a nie inaczej. Nie możemy uleczyć wszystkich, a jeżeli cokolwiek możemy zrobić to robić swoje, czyli operować właśnie pewnym poziomem wrażliwości. Czasem udaje się kogoś w ten sposób ukoić, ale nie wszystkich.