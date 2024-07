Najgorętsza para Hiszpanii Penelope Cruz i Javier Bardem świętuje przyjście na świat ich pierwszego dziecka. I jak podają media, jest to syn!

Penelope urodziła go w prywatnej klinice w Los Angeles. Dla męża aktorki był to tym szczęśliwszy dzień, że właśnie otrzymał nominację do Oskara w kategorii Najlepszy Aktor za rolę w hiszpańskim dramacie Biutiful.

W klinice obecna także była mama aktorki Encarna, jej młodszy brat Eduardo oraz siostra Monica.

Jeszcze nie wiadomo, jakie na imię będzie miał synek tej aktorskiej pary. Macie jakieś propozycje?