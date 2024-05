Hilary Duff to znana na cały świat piosenkarka i aktorka. Swoją karierę rozpoczęła już jako dziecko w serialu Disney Channel - "Lizzie McGuire". Na przestrzeni lat gwiazda zdobywała coraz to większą popularność, aż do doczekania się na świecie pierwszego dziecka. Wtedy to kariera Duff zrobiła się bardziej stonowana, a ona pozyskała nowe obowiązki związane z macierzyństwem.

Hilary Duff urodziła czwarte dziecko

Hilary Duff od 2017 roku związana jest z wokalistą i DJ-em Matthew Komą. Para do tej pory wychowywała trójkę dzieci: córki Banks Violet Bair i Mae James i syna aktorki Lucę Cruza Comrie, którego ma z poprzedniego małżeństwa. Gwiazda powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, 12-letniego syna Lucę Cruza, w 2012 roku ze swoim ówczesnym mężem Mikiem Comrie.

Po ich rozstaniu Duff zaczęła spotykać się z Matthew Komą. Para pobrała się w 2019 roku i powitała na świecie córki Banks Violet (5 lat) i Mae James (3 lata) odpowiednio w 2018 i 2021 roku. W grudniu 2023 roku piosenkarka ogłosiła, że ​​wraz z ukochanym spodziewają się dziecka. Piosenkarka urodziła córeczkę, którą nazwała Townes Meadow Bair. Na Instagramie mamy pojawiła się seria czarno-białych zdjęć z domowego porodu w basenie zrobionych przez znaną fotografkę Stephanie Entin z Little Plum Photo.

Townes Meadow Bair, teraz wiemy, dlaczego kazała nam czekać tak długo... Ona doskonaliła te policzki! Marzyłam o tym, aby trzymać Cię w ramionach od miesięcy, a ostatnie 5 dni poznawania Cię, gapieniem się na Ciebie i wąchaniem. To były czyste chwile magii. Wszyscy Cię kochamy, jakbyś była tutaj przez cały czas piękna - wyjawiła aktorka.

W komentarzach pojawiło się mnóstwo gratulacji od najbliższych i fanów.

Witamy w domu Townes.

Słodki mały Townes!!! Gratulacje dla Was wszystkich. Kocham cię!!

O mój Boże! Ona jest idealnym małym aniołkiem! Gratulacje Hilary!!