Inspiracją wiosennej kolekcji Pupa Milano Sport Chic jest nowoczesny i barwny pejzaż wielkich metropolii. Widać wyraźnie motywy typowe dla stylu miejskiego i sportowego: opakowania mają nowoczesny design, a energetyczne kolory kolekcji poprawiają samopoczucie.

Nowa kolekcja Pupy oscyluje pomiędzy pomiędzy stylem wyrafinowanym a sportowym. W ultranowoczesnej palecie kolorystycznej przeplatają się intensywne i delikatne pastele z odrobiną srebra i kontrastującymi akcentami w kolorze czarnym. Kosmetyki mają konsystencje kremowe i aksamitne. Na powiekach króluje mat i lekki połysk. Graficzne detale makijażu uzupełnia matowy manicure wykonany lakierem o wykończeniu imitującym gumę. Usta są bardzo błyszczące, a policzki mocno rozświetlone.

Kolekcję tworzą:

1. Paleta 5 cieni do powiek, cena, ok. 77 zł,

2. Eyeliner w formie grubego flamastra, cena, ok. 56 zł

3. Pamadka od ust - nadaje połysk I miękkość, cena, ok. 62 zł

4. Róż do policzków i włosów "Like a doll", cena, ok. 60 zł

5. Lakier do paznokci o półmatowym wykończeniu imitującym gumę, cena, ok. 24 zł