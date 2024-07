W przeciwieństwie do swojego brata Cezarego, Radosław Pazura unika skandali i kontrowersji związanych z życiem uczuciowym. Od wielu lat jest szczęśliwym mężem Doroty Choteckiej i spełnia się jako mąż oraz ojciec. Uważa się z tego powodu za prawdziwego szczęściarza.

- Mam wrażenie, że im dłużej jestem z Dorotą, tym więcej czasu chciałbym z nią spędzać. Jest to dla mnie z jednej strony niesamowite, a z drugiej strony możemy być przykładem dla innych, że wierność wcale nie musi być nudna - powiedział aktor "Rewii".

Trzeba przyznać, że to bardzo mądre słowa i warto je sobie wziąć do serca. Taka miłość to prawdziwy skarb.

