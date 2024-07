W tym roku Paweł Wawrzecki wziął w tajemnicy ślub z Izabelą Roman. Jego wybranka jest amerykańską milionerką z branży farmaceutycznej. Aktor za wiele nie opowiada o swoim życiu prywatnym. Jeżeli media już o nim pisały, to tylko w kontekście ostatniego ślubu lub olbrzymiej miłości do chorej córki.

Jakiś czas temu Wawrzecki udzielił wywiadu w programie "Bliżej gwiazd" emitowanym w TVR, w którym po raz pierwszy opowiedział o nowym małżeństwie. Aktor wyznał, że odkąd zaczął się spotykać z bizneswoman jest cały czas na walizkach.

- Moja nowa rzeczywistość jest taka, że częściowo mieszkam w Stanach, częściowo w Polsce. Tu pracuję, tu jestem potrzebny zawodowo. Tam jestem potrzebny inaczej. Cztery razy do roku tam wyjeżdżamy. W zeszłym roku byłem sto parę dni w Stanach Zjednoczonych. Mówią, że rzadkie widywanie sprzyja. Jest coś w tym, że może ta rozłąka powoduje, że bardziej przyciąga do siebie. Tutaj mam córkę, która potrzebuje stałej opieki, ale to wszystko jest jakby za nami. I tak sobie układamy życie. Jest fajowsko. Moja żona też ma córkę, która studiuje w Nowym Jorku. Tak więc mam dwie córki.