Paulina Sykut o powrocie do figury po ciąży

Paulina Sykut zdradziła, jak udało jej się wrócić do sylwetki sprzed ciąży. Gwiazda Polsatu bardzo szybko po urodzeniu córeczki Róży wróciła do swoich dawnych kształtów. W każdym kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zachwyca idealną sylwetką. Co więcej, prezenterka zaledwie kilka miesięcy po porodzie zdecydowała się na sesję zdjęciową w kostiumie kąpielowym. I trzeba przyznać, że jej pociążowa figura może wprawić w osłupienie. Jak ona to zrobiła? Teraz wszystko stało się jasne!

Paulina Sykut wyjawiła swoje metody pracy nad sylwetką. Radykalna dieta, restrykcyjne ćwiczenia? Nic bardziej mylnego... Sprawdźcie na następnych stronach fotogalerii! Przypominamy również, jak gospodyni "Tańca z Gwiazdami" wyglądała w ciąży!

