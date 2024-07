Paulina Sykut to jedna z najlepiej wysportowanych gwiazd polskiego showbiznesu. Od lat biega i startuje w wielobojach, a ostatnio spróbowała swoich sił w zdobywającym coraz większą popularność CrossFicie. (CrossFit to trening wytrzymałościowo-siłowy stworzony, aby pomóc osiągnąć lepszą ogólną sprawność fizyczną i przygotować na różne wyzwania sportowe).

Okazuje się, że gwiazda trenuje w butach marki Reebok z serii RealFlex. Czarne buty z ultragiętką podeszwą nadają się nie tylko do uprawiania sportu, ale i do codziennego użytku, i codziennych stylizacji. Buty w tym stylu to koszt ok. 329 złotych.