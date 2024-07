Powoli czuć już święta. Sklepowe witryny zaczynają nawiązywać do gwiazd, powoli na ulicach rozstawiane są już świetlne iluminacje, a w kioskach pojawiają się grudniowe magazyny, które swoją oprawą i treścią nawiązują do najbardziej rodzinnych świąt w Polsce. Zobacz: Świąteczna sesja ciężarnej Muchy dla kosmetycznego giganta

Właśnie na rynku ukazał się nowy numer "Poradnika domowego". Tym razem na okładce pojawiła się Paulina Sykut. Gospodyni "Must Be the Music" ubrana jest na zdjęciu w czerwoną dopasowaną kreację z subtelnym dekoltem i wyraziste wiszące kolczyki. Do tego ma elegancki makijaż i pięknie spięte włosy. Gwiazda z czołówki już zdradza, że nie może doczekać się świąt.

Jak wam się gwiazda w takim świątecznym i niezwykle eleganckim wydaniu?

