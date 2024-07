Reklama

Paulina Sykut może pochwalić się idealną sylwetką. Okazuje się jednak, że prezenterka nie musi stosować żadnej diety. Wystarczy jej tylko zdrowe odżywianie się oraz mnóstwo ruchu. W telewizji nie brakuje jej tego na co dzień. Przypomnijmy: Sykut nigdy się nie odchudzała. Ma inny sposób na zgrabną sylwetkę

Zgrabna figurę Sykut doceniła redakcja "Shape''a", na którego okładce pojawiła się właśnie Paulina. Gwiazda Polsatu wyeksponowała swój bardzo zgrabny brzuch, jednak największą uwagę przykuwają uwypuklone piersi w kostiumie z najnowszej kolekcji Alexandra Wanga dla marki H&M. Trzeba przyznać, że tak niegrzecznej okładki gospodyni "Must Be The Music" jeszcze nie miała.

Jak wam się podoba?

