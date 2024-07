Nowy rok rozpoczynamy z noworocznym lookiem Pauliny Sykut. Prezenterka Polsatu była jedną z prowadzących sylwestrowy koncert "Sylwestrowa Moc Przebojów". Prezenterka na tę okazję wybrała w złotą sukienkę BohoBoco, szytą na jej zamówienie.



Paulina jak zwykle błyszczała, i to dosłownie. Mieniąca się milionami złotych "łatek" kreacja podkreśliła szczupłą figurę gwiazdy. Kolor bardzo dobrze współgrał z długimi, wyprostowanymi kruczymi włosami Sykut i podkreślił jej orzechową karnację.



Całość Paulina uzupełniła kolorem czarnym - zarówno jeżeli chodzi o makijaż, jak i paznokcie. Do sukienki dobrała czarne szpilki ze złotym oblamowaniem koturn.



Z pewnością to bardzo udany modowy krok w nowy rok dla Pauliny.



