Paulina Młynarska prowadzi bloga, który od czasu gdy dziennikarka zaczęła komentować nową sytuację polityczną w kraju, zyskał niezwykłą popularność. Jej wpisy czyta już 2 miliony osób! Po głośnych zwolnieniach i zmianie kadry zarządzającej w TVP, Paulina Młynarska nawoływała do bojkotu tej telewizji. W rozmowie z Party.pl przyznała jednak, że poniosły ją emocje:

Teraz po namyśle trochę opadły mi emocje i myślę sobie, że oczywiście w dzisiejszych czasach to nie jest do końca możliwe. I te czasy dzisiaj nie są porównywalne do czasów stanu wojennego. Tego jednak się porównać nie da.