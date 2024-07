Paulina Krupińska zdradziła nam, co jej córka Antosia dostanie od niej na święta Bożego Narodzenia! Modelka nie ukrywa, że jej córka to szczęściara, ponieważ jest obdarowywana prezentami zarówno w Mikołajki, jak i Boże Narodzenie. Dlaczego? Modelka stara się przestrzegać świątecznych zwyczajów panujących zarówno w jej rodzinie, jak i wśród bliskich jej partnera, Sebastiana Karpiela-Bułecki. Bliscy muzyka z Podhala wręczają sobie bożonarodzeniowe prezenty 6 grudnia w Mikołajki, a rodzina Pauliny 24 grudnia. Dlatego Antosia dostaje prezenty dwa razy w grudniu :-) Co otrzyma w tym roku od swojej mamy Antosia?

Chciałabym jej kupić taką mini hulajnogę, dlatego że moja córka podpatrzyła tę hulajnogę na urodzinach u syna mojej przyjaciółki i bardzo się jej spodobała (...) Jest to poniekąd i zabawka, i edukacja, bo uczy się równowagi – powiedziała Paulina Krupińska w wywiadzie dla serwisu Newseria.pl

Mini hulajnoga to świetny pomysł na prezent. A Wy macie już kupione prezenty dla swoich bliskich?

