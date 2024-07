Dwa miesiące po porodzie Paulina Krupińska udzieliła pierwszego wywiadu, w którym opowiedziała o córeczce i tym wyjątkowym czasie. Modelka nie kryje swojego szczęścia, a podczas rozmowy z "Dzień Dobry TVN" wyznała, że cały czas myśli o dziecku, które zostało z tatą, Sebastianem Karpielem-Bułecką.

Do kogo podobna jest córka Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki?

Krupińska właśnie wróciła do pracy i przy tej okazji postanowiła zdradzić nieco szczegółów ze swojego życia prywatnego. Do kogo zatem jest podobna mała Antosia? Ojciec dziewczynki ponoć twierdzi, że do pięknej mamy:

Mama jest nieobiektywna. Dla mnie ona jest najładniejsza na świecie i tak podejrzewam ma każda mama. Dla taty też jest najładniejsza i niby mówi, że jest do mnie podoba, ale ja widzę, że ona jest podobna do niego. Ja myślę, że na razie jest za wcześnie, żeby mówić do kogo jest podobna, bo takie malutkie dzieci są podobne do nikogo i to się bardzo szybko zmienia.

Paulina Krupińska o powrocie do formy po porodzie

Paulina przyznała też, że niebawem wróci do formy sprzed ciąży, ale nie jest to jej priorytetem:

Ten czas był wyjątkowy. Ja potrzebowałam się troszkę wyciszyć, bo długo na to czekałam i marzyłam o tym. Nasze dziecko jest teraz takie spokojne i cały czas śpi. Wiem, że teraz wszystkie mamy mnie znienawidzą. (...) Jeszcze tam troszeczkę zostało, ale tym się nie martwię, bo jak patrzę z perspektywy moich koleżanek to wiem, że to przyjdzie wszystko naturalnie.



Paulina Krupińska o wyprawce dla dziecka

Wiele młodych matek-celebrytek korzysta z popularności i dostaje elementy wyprawki dla dziecka za darmo. Modelka przyznała jednak, że wraz ukochanym kupiła wszystko sama, dlatego nie ma najdroższego wózka:

Nie mamy najdroższego wózka (...) sami go kupiliśmy. Stać nas na to, więc sobie to jakoś zorganizowaliśmy.

