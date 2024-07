1 z 6

Paulina Krupińska na spacerze z córką

Paulina Krupińska przyłapana na spacerze z córeczką Tosią. Modelka i prezenterka wybrała się na przechadzkę ze swoim maleństwem. Odkąd Paulina została mamą, Tosia jest oczkiem w jej głowie. Ostatnio gwiazda stacji TVN nie wykluczyła także, że Tosia za jakiś czas będzie miała rodzeństwo. ;) Na razie partnerka Sebastiana Karpiel-Bułecki skupia się nad opieką nad córeczką, poświęcając czas na jej pielęgnację i spacery. Trzeba przyznać, że choć Paulina Krupińska zawsze zachwyca swoimi stylizacjami na czerwonym dywanie, to na co dzień wygląda bardzo zwyczajnie, co wcale nie znaczy, że nudno. ;) Zabawna, żółta czapa z pomponem rozświetliła stylizację w ciemnych kolorach. Zobaczcie galerię!

