Anna Wendzikowska jest mamą dwóch córek z dwóch różnych związków - 7-letniej Kornelii oraz 4-letniej Antoniny. Była gwiazda TVN zdradziła, że w tym roku dziewczynki spędzą Wigilię u swoich ojców, ona za to będzie celebrować ten czas w towarzystwie... aktorki, Katarzyny Glinki. Czy resztę świąt spędzi z dziećmi? Co z prezentami? Święta Anny Wendzikowskiej Przygotowania do świąt Anna Wendzikowska i jej córki, Kornelia oraz Antonina, rozpoczęły już na początku grudnia. Oczywiście od choinki, która została im dostarczona do domu. Dziewczynki samodzielnie dekorowały drzewko, następnie zaś wraz z mamą piekły pierniki w kilku turach. Córki prezenterki kochają klimat Bożego Narodzenia, jednak magiczną Wigilię spędzą oddzielnie. W rozmowie z "Jastrzab Post" Wendzikowska tłumaczy, dlaczego: To jest tak, że jak się jest w tych łączonych rodzinach, to tymi świętami zawsze się dzielimy. Teraz jest tak, że na Wigilię dziewczyny są u swoich tatusiów, a na resztę Świąt są ze mną. Więc ja będę spędzać Wigilię z Kasią Glinką, taką wspólną, a potem cóż, prowadzę Sylwestra w Sopocie, więc taki jest plan na dalszą część tego okresu sylwestrowo-świątecznego - mówi dziennikarka. Anna Wendzikowska zdradziła również, że nie otrzymuje prezentów w trakcie świąt, a jedynie laurki od córek, co i tak cieszy ją najbardziej. Gwiazda przyznała, że o wiele bardziej woli sama obdarowywać bliskich: Ja nie dostaję prezentów. Dzieci moje są za małe. Ja zawsze mówię, że ja wszystko mam. Dla mnie najcenniejsze są takie rzeczy, jak mi dzieci zrobią jakąś laurkę czy wycinankę. Takie prezenty cieszą mnie najbardziej. Ja z materialnych rzeczy naprawdę nic więcej nie potrzebuję. Powiem więcej - chociaż to oczywiście banał - największą przyjemnością...