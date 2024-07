Paulina Chylewska po ponad 20 latach pracy odchodzi z TVP! Dlaczego? Czy dziennikarka sama podjęła taką decyzję? Okazuje się, że tak. Na Instagramie gwiazdy pojawił się wpis, w którym żegna się z widzami Telewizji Publicznej, a zarazem zaznacza, że wkrótce zobaczą ją w innej roli. Według naszych informacji, Chylewska już w lipcu rozpocznie pracę w sportowej redakcji Polsat News.

Paulina sama podjęła decyzję o odejściu z TVP. Prezenterka uważa, że czas na zmiany i że to dopiero początek! W swoim wpisie dziękuje widzom, współpracownikom oraz rodzinie:

To był pracowity ostatni miesiąc w TVP1. Po ponad 20 latach (rany, jak to brzmi ????‍♀️) podjęłam decyzję o odejściu z Telewizji Polskiej. DZIĘKUJĘ wszystkim, których spotkałam na swojej zawodowej drodze - dzięki Wam dziś mogę o sobie mówić "dziennikarz"! DZIĘKUJĘ widzom za wsparcie, miłe słowa i obecność przez te wszystkie lata. DZIĘKUJĘ moim najbliższym - rodzinie i przyjaciołom - za cieszenie się ze mną z sukcesów i dzielne znoszenie porażek! To nie koniec! To dopiero początek! Przede mną nowe zawodowe wyzwania! DO ZOBACZENIA!!! - tłumaczy Chylewska.