Paulina Chylewska w "Tańcu z Gwiazdami" zbiera same najwyższe noty, ostatnio została pochwalona za genialne wykonanie walca. Uwagę zwraca nie tylko jej taniec i sprawność fizyczna, ale również figura! Znana polska dziennikarka jest z natury bardzo szczupła, ale w show Polsatu wydaje się nam, że Paulina jeszcze bardziej zeszczuplała, choć sama Paulina przyznała przed kamerą Party.pl, że nie widzi różnicy w jej wyglądzie, a co więcej twierdzi, że ma ochotę jeść więcej po każdym treningu i przez to na pewno nie schudnie.

A jak Paulina radzi sobie kondycyjnie z treningami? Czy coś jej sprawia specjalną trudność?

Paulina Chylewska w "Tańcu z Gwiazdami".

Paulina zawsze była szczupła.