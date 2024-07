1 z 12

Patrycja Patty Dłutkiewicz popularność zdobyła dzięki piosence "(Zabiłeś Tę Miłość) Nie Ma Nas". Klip do utworu doczekał się już prawie 12 milionów odsłon. Dzięki temu piosenkarka w krótkim czasie zyskała na popularności.

Patty kilka dni temu pracowała na planie nowego teledysku. Tym razem klip powstawał do jej trzeciego singla pt. "Mów co chcesz". Piosenkarka sama napisała scenariusz do obrazu, który jak zapewnia jej menadżerka ma być ostry i kontrowersyjny.

Na zdjęciach z planu widzimy m.in. jak Patty leży w zmysłowej czerwonej bieliźnie otoczona płatkami róż. Ten obraz może kojarzyć się trochę z kultową sceną z filmu "American Beauty". W klipie Patty wcieli się również w postać mega gwiazdy, za którą cały czas jeżdżą paparazzi.

Zobaczcie zdjęcia zza kulis produkcji: