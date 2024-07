Córka Macieja Stuhra jest wielką fanką Patryka Pniewskiego! Okazuje się, że 16-letnia Matylda spotkała się nawet z gwiazdorem "Pierwszej miłości", a wszystko dzięki Maćkowi Stuhrowi, który zorganizował ich spotkanie. Patryk Pniewski w rozmowie z Party.pl przyznaje, że był bardzo zaskoczony, kiedy dowiedział się, że córka jego idola, Macieja Stuhra, jest jego fanką.

Pamiętam moje pierwsze zetknięcie z Maćkiem, jak mieliśmy sceny w szkole z Maćkiem Stuhrem. I pamiętam, że tak patrzyłem się na niego i mówię "kurczę, przecież muszę mieć z nim zdjęcie". Podchodzę do Maćka i mówię: "Słuchaj Maciek jesteś moim aktorskim przykładem, idolem i super, że współpracujemy, jestem bardzo z tego zadowolony", a on mi mówi: "No Patryk ja w ogóle na ciebie patrzę", a ja mówię: "Jak to? Ty oglądasz Pierwszą miłość? czy co?", a on mówi: "Nie no moja córka jest twoją fanką".