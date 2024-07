Reklama

Już w najbliższą niedzielę Polsat pokaże piąty odcinek castingowy szóstej edycji "Must Be the Music". Jak zwykle nie zabraknie w nim chwil wzruszeń oraz odkryć kolejnych młodych i zdolnych wokalistów, którzy będą walczyć o głosy telewidzów i kontrakt płytowy. Zobacz: Uczestnik MBTM coveruje przebój Maanamu. Co na to Kora?

Jedną z takich sensacji będzie 16-letnia Patrycja Nowicka z Zielonej Góry. Ta niezwykle utalentowana nastolatka sama komponuje, gra na gitarze i śpiewa swoje piosenki. Na scenie MBTM wokalistka zaprezentowałą swój utwór "Sometimes I Feel Like Blind".

- No i mamy talenta - podsumowała występ dziewczyny Elżbieta Zapendowska.

Co o występie sądzą pozostali jurorzy programu? O tym przekonamy się już w niedzielę po 20.

A tak piosenka Patrycji brzmi w całości:

