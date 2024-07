Programy talent show pełne są emocji i hisotori ludzi, którzy mimo przeciwności losu starają się spełniać marzenia. W muzycznych show często pojawiają się osoby niewidome lub niedowidzące, które swoim głosem i niezwykłym muzycznym wyczuciem wprawiają w osłupienie jurorów oceniających ich talent. W dzisiejszym odcinku "Must Be the Music" poznamy 26-letnią Patrycję Baczyńską, która w wieku 2 lat straciła wzrok.

Reklama

Ta niezwykle utalentowana wokalistka pochodzi z ustki, Na codzień prowadzi normalne życie i czeka na wielką miłość. Na scenie polsatowskiego show Patrycja postanowiła zmierzyć się z przebojem Whitney Houston „I Will Always Love You”. Uczestnicy talent show bez dobrego przygotowania wybierając tą piosenkę skazani są zazwyczaj na porażkę.

Niewidoma dziewczyna zaśpiewała klasyk muzyki pop niezwykle delikatnie i subtelnie. Swoim wykonaniem wzruszyła jurorów, jej głos wprawił w osłupienie Elżbietę Zapendowską, natomiast Kora odczuła tak silne emocje, że zaczęła ronić łzy.

Reklama

Cały występ Patrycji Baczyńskiej, a także opinie jurorów na temat jej niezwykłego talentu zobaczymy już dzisiaj w Polsacie o 20.