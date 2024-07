1 z 5

Ruszyły odcinki na żywo show "You can dance", którego prowadzącą jest Patricia Kazadi. Prowadząca, jak zawsze, wygląda seksownie i eksponuje swój brzuch. Ale nas zastanowiło to, że choć nadal jej brzuch jest ładny i płaski, to nie jest on już taki jak kiedyś. Pamiętamy zdjęcia Patricii Kazadi, kiedy jej brzuch robił wrażenie, był umięśniony i napięty... Teraz na "lajwie" "You can dance", choć jest ładnie i wyzywająco podkreślony przez białe taśmy, już nie sprawia wrażenia jakby Patricia Kazadi często trenowała na siłowni. Oceńcie sami, zgadzacie się z nami czy nie?

