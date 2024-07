Patricia Kazadi na Przystanku Samsung w Darłowie

1 z 7

Nasze rodzime gwiazdy nie zawsze na wypoczynek wybierają tylko zagraniczne kurorty. Czasem chęć krótkich wakacji, a często też i pracy przyciąga je nad nasze polskie morze. Przypomnijmy: Eleganckie gwiazdy na molo w Sopocie

Jedną z celebrytek, które pojawiły się w Sopocie była Patricia Kazadi. Piosenkarka nie tylko uświetniła swoją obecnością galę Orange Kino Letnie, ale znalazła też czas na inne rozrywki. Kazadi wybrała się do Darłowa, gdzie odwiedziła Przystanek Samsung - centrum firmy, w którym do dyspozycji są najnowsze nowinki techniczne renomowanego producenta. Patricia chętnie testowała urządzenia i widać było, że sprawia jej to wiele frajdy. Nie ma chyba lepszej reklamy niż jej szeroki uśmiech i radość wypisana na twarzy. Może niebawem zostanie twarzą Samsunga w Polsce?

Zobaczcie Patricię Kazadi na Przystanku Samsung w Darłowie: