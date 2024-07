1 z 8

Za nami kolejny odcinek 9. edycji programu You Can Dance. Z tanecznym show TVN pożegnali się Ania i Michał. W programie nie zabrakło ogromnych emocji i... oryginalnych stylizacji. My zwróciliśmy uwagę na kreacje w jakich wystąpiły Patricia Kazadi i Ida Nowakowska. Panie wybrały dwie kompletnie różne stylizacje- Patricia Kazadi zdecydowała się na spodnie z dziurami, krótki top odsłaniający brzuch i srebrną kurtkę z długimi frędzlami przy rękawach. Ida Nowakowska z kolei postawiła na małą czarną. Jurorka YCD zaprezentowała się z krótkiej sukience z koronkowymi rękawami.

Zobaczcie naszą fotorelację z ostatniego odcinka programu You Can Dance i oceńcie, która z pań zachwyciła swoim wyglądem!

