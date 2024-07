Agata Passent już nie ukrywa swojego brzuszka i otwarcie przyznaje, że spodziewa się dziecka. Pisarka jednak nie opisuje ciąży jako stanu błogosławionego. Otwarcie przyznaje, że już ma dość. Co napisała Passent na swoim Facebooku? Chciałaby mieć w ciąży... przerwę!

Rok akademicki to ma przynajmniej przerwy na ferie i święta. Ciąża nie bierze wolnego. Ktokolwiek wymyślił, że ma to trwać aż 9 miesięcy ewidentnie nie był nigdy w 9 miesiącu ciąży. Próbuję "napawać się macierzyństwem oraz stanem błogosławionym", ale coraz trudniej siedzieć i leżeć wygodnie. Proponuję innym ciężarówkom taką opatentowaną figurę. Lędźwiowy odpoczywa - napisała na swoim Facebooku Agata Passent.

Agata Passent podczas ćwiczeń dla ciężarnych :)

Posted by Agata Passent on 13 listopada 2015