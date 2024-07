Druga połowa roku przyniosła dziwaczny medialny serial z udziałem Agaty Passent i Wojciecha Kuczoka. Córka Agnieszki Osieckiej oznajmiła wszem i wobec, że rozwodzi się po zaledwie kilku miesiącach małżeństwa z pisarzem, on sam wysłał nawet w tej sprawie sms-a do "Vivy!" i udzielił wywiadu-rzeki. Ostatecznie jednak para postanowiła do siebie wrócić. Przypomnijmy: Niespodziewany finał rozwodu Passent. Zaskoczyła wyznaniem w tabloidzie

Wielki powrót trzeba było oczywiście przypieczętować wspólnym pojawieniem się na medialnej imprezie. Okazji nie trzeba było szukać daleko - wczoraj miał miejsce XVII Festiwal "Pamiętajmy o Osieckiej", podczas którego nie mogło zabraknąć Passent. Towarzyszył jej mąż i para chętnie pozowała fotoreporterom, choć nie wyglądali zbyt komfortowo. Ale to może tylko stres spowodowany błyskiem fleszy?

Oceńcie sami.

