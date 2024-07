Duet projektantów - Mariusz Brzozowski i Marcin Paprocki - wypływa na coraz szersze wody. Wczoraj przy ulicy Wiejskiej w Warszawie otworzyli podwoje swojego pierwszego butiku. Teraz ubrania z ich kolekcji są dostępne dla większego grona.

Projektanci przygotowali jeszcze jedną niespodziankę. Otóż w wielkiej tajemnicy duet stworzył perfumy markowane ich nazwiskami.

"Use Me" to specjalna linia wykreowana wspólnie z marką Fridge. To pierwsze polskie perfumy stworzone wyłącznie z naturalnych składników, m.in. z zielonej i białej herbaty oraz oczywiście... paproci i brzozy!

Okazuje się, że polski rynek perfumiarski coraz bardziej się rozwija... Ostatnio pisaliśmy o perfumach Radka Majdana, kto zatem następny?

