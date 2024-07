Dzień Dobry TVN to jeden z najpopularniejszych programów śniadaniowych od lat. Codzienne wydania przyciągają do studia mnóstwo znanych gości, którzy nie raz mówią o swoim życiu prywatny czy poruszają bardzo kontrowersyjne tematy. Przypomnijmy: Mucha to doświadczona matka. Dla innych mam ma kontrowersyjną radę

Program ma fanów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Okazuje się, że ogląda go nawet papież Franciszek! 6 stycznia w Zielonych Drzwiach w Dzień Dobry TVN realizowany był reportaż o braku windy w jednej ze szkół integracyjnych w Poznaniu, gdzie trzej mężczyźni zatrudnieni na etat noszą wózki z niepełnosprawnymi dziećmi. Dlaczego? W szkole nie ma windy, a zajęcia odbywają się na 1 piętrze. Trzej panowie tego dnia byli gośćmi programu. Po programie szkoła i jej "windowy" problem zaczęły pojawiać się niemal we wszystkich mediach.

Ale to i tak okazał się tylko początek. Sprawą zainteresował się się Franciszek, który ogromnie się wzruszył materiałem i postanowił pomóc szkole. DDTVN ma informacje, że pieniądze już trafiły do Poznańskiej Kurii, która jutro przekazuje pieniądze władzom szkoły.

Szczegóły - już 27 stycznia.

My jesteśmy pod wrażeniem.

