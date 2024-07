Przez lata homoseksualizm był otwarcie potępiany przez kościół katolicki. Mimo faktu, iż w środowiskach kościelnych funkcjonuje wielu gejów, najwyżsi jego zwierzchnicy przekonywali, że homoseksualizm jest grzechem i nie ma dla niego miejsca w kościele.

Papież Franciszek nieoczekiwanie postanowił nieco złagodzić stanowisko kościoła w tej sprawie. Podczas ostatniej wizyty w Brazylii w trakcie Światowych Dni Młodzieży, Franciszek odpowiadał na pytania dziennikarzy, nawet te najbardziej niewygodne i prowokacyjny. Zapytano go m.in. o stosunek do homoseksualistów. Odpowiedź zaskoczyła wszystkich:



Geje nie powinni być marginalizowani i powinni stanowić integralną część społeczeństw, w których żyją. Jeśli ktoś jest homoseksualistą i poszukuje Boga oraz ma dobrą wolę, to kim ja jestem, by go osądzać? - odpowiedział, nawiązując jednocześnie do zjawiska księży-gejów (za gnews.pl)