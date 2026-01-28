Wojciech Traczyński pojawił się w serialu „M jak miłość” w 2003 roku jako zaledwie 8-letni chłopiec. Wcielił się w postać Krzysia Ziobera – syna Olgi Jankowskiej (w tej roli Karolina Nowakowska) i adoptowanego syna Kuby (Przemysław Cypryański). Młody aktor szybko zdobył sympatię widzów i przez niemal dekadę był jednym z najmłodszych, lecz zapamiętanych bohaterów serialowej Grabiny.

Dlaczego Wojciech Traczyński zakończył karierę aktorską?

Wojciech Traczyński zniknął z serialu „M jak miłość” w 2012 roku, mając niespełna 12 lat. Jak się okazało, rola Krzysia była jego jedyną w karierze aktorskiej. Po odejściu z produkcji nie kontynuował działalności w świecie filmu i telewizji, co zaskoczyło wielu jego fanów. W przeciwieństwie do niektórych dziecięcych aktorów, nie próbował rozwijać swojej kariery na tym polu i całkowicie odciął się od medialnego życia.

Po zakończeniu swojej przygody z aktorstwem Wojciech Traczyński przez długi czas nie był widoczny w przestrzeni show-biznesowej. Dopiero w mediach społecznościowych pojawiły się ślady jego życia prywatnego. Do 2021 roku prowadził aktywne konto na Instagramie, na którym dzielił się swoją codziennością. Wówczas, mając 19 lat, prezentował się jako osoba aktywna fizycznie, pasjonująca się motoryzacją. Z postów dowiadywaliśmy się również, że ma dziewczynę.

Co dziś wiadomo o Wojciechu Traczyńskim?

Obecnie brak jest oficjalnych informacji o tym, co dzieje się z Wojciechem Traczyńskim. Po 2021 roku zdecydował się również usunąć ze świata mediów społecznościowych. W sieci nie pojawiają się jego nowe zdjęcia ani relacje. To zniknięcie z przestrzeni publicznej tylko potęguje ciekawość widzów, którzy pamiętają go jako małego Krzysia z „M jak miłość”.

Choć był jedynie epizodyczną postacią w wieloletniej historii „M jak miłość”, zapisał się w pamięci widzów, a pytania o to, co się z nim stało, wciąż powracają.

