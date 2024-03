Kornelia i Marek poznali się w programie matrymonialnym "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para niedawno obchodziła swoją pierwszą rocznicę ślubu. Zakochani od samego początku wyrażali swoje poważne zamiary względem siebie i byli zdeterminowani wykorzystać szansę na miłość, jaką dał im program. Ostatnio Kornelia podzieliła się z fanami dwiema ważnymi nowinami: zmieniła swoje nazwisko na nazwisko męża i przeszła metamorfozę! Nie wszystkim spodobała się jej nowy styl i żona Marka musiała mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami. Uczestniczka jednak się nie zraziła. Zobaczcie sami.

Kornelia i Marek są jedyną parą z 9.edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która nadal pozostaje małżeństwem. Od pierwszych odcinków widzowie dostrzegali, że są idealnie dopasowani, niedawno zaś świętowali pierwszą rocznicę ślubu - spędzili ją nad polskim morzem, w Gdańsku i Sopocie:

Po zakończeniu emisji show fani z zainteresowaniem śledzą ich życie w mediach społecznościowych. Kornelia, która zdobyła serca widzów swoją autentycznością i naturalnością, niedawno wywołała spore poruszenie za sprawą swojego wpisu w mediach społecznościowych.

Kornelia postanowiła zaskoczyć swoich fanów kolejnymi wieściami. Po zmianie nazwiska na Różańska zmieniła swój styl. Na Instagramie pojawiły się nowe zdjęcia prezentujące wiosenne stylizacje.

U mnie porządki wiosenne nie tylko w szafie już się zaczęły, rzadko chodzę na zakupy, ale jak już się wybieram to wracam z wieloma torbami, trochę zaszalałam i zdecydowałam się na ciuchy trochę w innym stylu. Co myślicie? Która wersja do mnie najbardziej pasuje, bo ja najlepiej czułam się w bluzie, jednak stawiam na wygodę!

napisała.