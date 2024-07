16 z 35

Zestaw do pielęgnacji ciała Naturals - Soczysty Arbuz

W skład linii kosmetyków do pielęgnacji ciała Naturals o zapachu ożywczego arbuza wchodzą: żel pod prysznic, balsam oraz pachnąca mgiełka do ciała. Kosmetyki odpowiednio zadbają o ciało, zapewniając mu piękny wygląd.

Żel pod prysznic dokładnie oczyści skórę ze wszystkich zanieczyszczeń i potu. Nawilżająca formuła żelu jest gwarancją zdrowej skóry. Balsam o kremowej konsystencji dogłębnie nawilży skórę, jednocześnie zapewniając jej miękkość i gładkość. Pielęgnację uzupełni chłodząca mgiełka, która nie tylko otuli ciało arbuzowym aromatem, ale również zrewitalizuje skórę. Dzięki niej uczucie świeżości i czystości utrzyma się na skórze przez cały dzień.

Swoje dobroczynne właściwości produkty zawdzięczają naturalnemu ekstraktowi z arbuza. Wyciąg z arbuza skutecznie ugasi pragnienie przesuszonej skóry, jednocześnie zapewniając jej nawilżenie i odświeżenie na długo. Dzięki niemu skóra będzie pełna naturalnego blasku. Kosmetyki z formułą opartą na bazie arbuza właściwie ochronią skórę przed powstawaniem wolnych rodników.

Balsam do ciała Soczysty Arbuz - cena ok. 17 zł. za 200 ml,

Pachnąca mgiełka do ciała Soczysty Arbuz - cena ok. 17 zł. za 125 ml,

Żel pod prysznic Soczysty Arbuz - cena ok. 17 zł za 200 ml.