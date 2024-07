5 z 10

Kiedy skończyłaś karierę, mówiło się, że zaczniesz próbować swoich sił w aktorstwie albo polityce...

– Kiedy kilkanaście lat spędzasz, robiąc jedną rzecz, to potem masz naturalną potrzebę sprawdzenia się w innych. Miałam różne pomysły na życie, które nie zawsze okazywały się trafione. Ale nie poddawałam się. Wyjechałam na studia do Soczi, założyłam fundację i dziś pomagam właśnie takim sportowcom, którzy zakończyli kariery, i organizuję warsztaty „Otylia Swim Tour” dla dzieci do 16. roku życia. Chcę kształcić nie tylko mistrzów w sporcie, ale i w codziennym życiu. Stąd moje motto: „Zostań mistrzem życia”. Mogę powiedzieć, że sobie poradziłam, ale kosztowało mnie to sporo wysiłku, nerwów i łez. I trochę złości na siebie, że powinnam to wszystko robić już dawno temu.

Robert Lewandowski inwestuje już teraz w młode firmy internetowe, tzw. start-upy.

– Ale to wyjątek, bo piłka nożna to jedna z nielicznych dyscyplin, no, może poza tenisem, w której zarabia się naprawdę duże pieniądze. Nie oszukujmy się, z takim finansowym zapleczem można inwestować w przyszłość. Poza tym mężczyznom łatwiej niż kobietom odnaleźć się w rzeczywistości, kiedy przestają być zawodnikami.

Dlaczego?

– Panowie zwykle mają już żony, rodziny, dzieci. Ktoś na nich czeka w urządzonym domu, ktoś dba o płacenie rachunków. A zawodniczki wracają do pustego domu.