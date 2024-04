Internet dosłownie zapłonął kiedy Akop Szostak i jego żona Sylwia tuż przed Wielkanocą ogłosili zakończenie związku. Fani do teraz zastanawiają się, z jakiego powodu ich małżeństwo się skończyło. Akop Szostak mimo ciężkich chwil, stara się normalnie funkcjonować i wrócił do aktywności w mediach społecznościowych. Teraz znany trener zaskoczył swoich fanów i powiedział, że musi się z nimi czymś podzielić! O co może chodzić?

Reklama

Akop Szostak otworzył się przed fanami

Akop i Sylwia Szostak przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show biznesie. Fani przecierali oczy ze zdumienia kiedy para ogłosiła nagłe rozstanie, tym bardziej że do ostatniego momentu związku opowiadali, jak bardzo się kochają. Szostak kilka dni przed tym zdarzeniem zrobił nawet tatuaż z podobizną żony. Influencer stara się być aktywny na swoich profilach w mediach społecznościowych i co jaki czas można się dowiedzieć, jak sobie radzi w tym trudnym dla niego czasie. Ostatnio Akop Szostak tłumaczył, że "nie czuje się winny", a teraz na swoim Instastory, zwrócił się do fanów i powiedział, że musi się z nimi czymś podzielić.

Instagram@akopszostak

Akop Szostak zdecydował się zdradzić swoim obserwatorom pewną ciekawostkę o sobie.

Muszę się z Wami czymś podzielić! napisał tajemniczo na Instastory.

Trener dodał, że... "lubi balet".

Pisałem kiedyś, że Dracula to moja ulubiona postać literacka. Na dodatek bardzo lubię balet. Nie mówię o imprezach - choć też lubię. doprecyzował Szostak.

Instagram@akopszostak

Jak podkreślił, mąż Sylwii Szostak na bilety "polował" od roku.

Zobacz także

Jaram się, bo udało mi się zdobyć bilety na maj na balet Dracula, polowałem na te bilety rok czasu. Taka oto ciekawostka o mnie. przyznał Szostak.

Wygląda na to, że Akopowi naprawdę bardzo zależało na tych biletach, skoro poświęcił, aż rok na ich zdobycie. Spodziewaliście się tego, że Akop Szostak lubi balet?

Reklama

Zobacz także: Wzięli ślub po 3 miesiącach znajomości, rozstają się po 10 latach. Tak wyglądała historia Akopa i Sylwii Szostaków